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WSJ: сотрудник Anthropic ушел из индустрии, опасаясь конца света из-за ИИ

WSJ: сотрудник Anthropic ушел из индустрии, опасаясь конца света из-за ИИ

Исследователь из компании Anthropic Джейкоб Коксон ушел из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к «точке невозврата».

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