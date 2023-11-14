Задержан ещё один похититель товаров из ПВЗ на 10-й Советской улице

Его 17-летнему товарищу уже предъявили обвинение и озвучили меру пресечения. Правоохранительные органы задержали 23-летнего Глеба Переплетко, участвовавшего в краже товаров из пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries на 10-й Советской улице.
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