На Земле бушует экстремальный магнитный шторм

Масса событий, произошедших на Солнце за последнюю неделю, не могли негативно не сказаться на состоянии магнитосферы нашей планеты, и последние прогнозы о магнитных бурях полностью оправдались, сообщает Метеовести.
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