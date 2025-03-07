Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Евстафьев
    Принципиальная разница России и коллективного запада: - Россия - традиционно идеалистическая цивилизация, её материал...Бойтесь преклоняю...
  • Daddy Bo
    Верно ли, сводить всю российскую самоидентичность исключительно к церковному православию и церковным же канонам? Не д...Бойтесь преклоняю...
  • Валерий Евстафьев
    Брат, дорогой, мысль-то дельная, но читать невозможно: очень много ошибок.Бойтесь преклоняю...

Трамп призвал Маска использовать «скальпель, а не топор» в работе DOGE

Трамп призвал Маска использовать «скальпель, а не топор» в работе DOGE

Президент США Дональд Трамп поручил американскому предпринимателю и главе Департамента госэффективности (DOGE) Илону Маску провести работу по сокращению расходов и кадровой чистке в федеральных ведомствах страны, используя «скальпель вместо топора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх