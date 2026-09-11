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Крымская газета

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Поезд Адлер — Симферополь с октября пойдёт через Краснодар

Поезд Адлер — Симферополь с октября пойдёт через Краснодар

Поезд №315/316 «Таврия» сообщением Адлер — Симферополь с октября будет ходить через Краснодар. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

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