Джефф Безос за февраль продал акции Amazon на $6 млрд

МАЙАМИ (ИА Реалист). Основатель Amazon Джефф Безос снова сократил свою долю Amazon. Бизнесмен продал акции своей компании примерно на $2,03 млрд за последние несколько дней, согласно заявлению регулирующих органов.
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