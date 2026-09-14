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Воронежские новости

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Опубликован график выездной вакцинации собак и кошек на осень 2026 года в Воронеже

Опубликован график выездной вакцинации собак и кошек на осень 2026 года в Воронеже

Прививки от бешенства для собак и кошек пройдут в разных уголках города осенью 2026 года. Ветеринары посетят микрорайоны Масловка, Сомово, Советский и Коминтерновский районы, делая вакцинацию максимально доступной.

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