Российские военнослужащие в Сирии почтили память Героя России Олега Пешкова

На территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню памяти военного летчика, Героя Российской Федерации подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.
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