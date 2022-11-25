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Российские военнослужащие в Сирии почтили память Героя России Олега Пешкова

Российские военнослужащие в Сирии почтили память Героя России Олега Пешкова

На территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню памяти военного летчика, Героя Российской Федерации подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике.

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