Украина потеряла шанс: у ВСУ было всего 50 ракет ATACMS для ударов по РФ

The New York Times сообщает, что Вооружённые силы Украины имели только несколько десятков ракет ATACMS для ударов по России.
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