Председатель Палаты депутатов Конгресса Мексики посетит Китай с визитом

Пекин, 17 мая /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи председатель Палаты депутатов Конгресса Мексики /нижняя палата парламента/ Серхио Гутьеррес Луна во главе делегации посетит Китай с визитом с 19 по 23 мая.
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