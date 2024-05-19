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Мартино об 1:0 с «Ди Си Юнайтед»: «Отмечу усилия «Интер Майами» в обороне – приходилось закрывать огромные свободные зоны, и мы хорошо справились» 

После 15 матчей клуб из Флориды продолжает лидировать в общей таблице лиги, опережая идущего вторым «Цинциннати» на одно очко, при этом у соперника на игру меньше.

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