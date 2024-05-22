5 млрд руб потратят на благоустройство территорий и ремонт дорог в Братске в 2024 году

В рамках реализации национальных проектов и различных программ развития, мэр Братска Сергей Серебренников провел совещание, чтобы обсудить выполнение работ по ремонту дорог, проездов к учреждениям социальной сферы, а также капитальному строительству и благоустройству дворов и общественных территорий.
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