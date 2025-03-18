Признаки ведьмы: какие 4 черты внешности выдают магические способности женщины Алёна Юрьева В Средневековье женщины с определёнными особенностями внешности нередко становились жертвами жестоких обвинений в колдовстве.
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