В МИД России заявили о намерении добиваться пересмотра линии ООН по Украине

Россия намерена добиваться от нового Генерального секретаря ООН пересмотра позиции секретариата организации по конфликту на Украине, заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.
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