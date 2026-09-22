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В МИД России заявили о намерении добиваться пересмотра линии ООН по Украине

В МИД России заявили о намерении добиваться пересмотра линии ООН по Украине

Россия намерена добиваться от нового Генерального секретаря ООН пересмотра позиции секретариата организации по конфликту на Украине, заявил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

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