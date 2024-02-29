(Не) все видно: как носить прозрачные вещи и не выглядеть пошло

Стилист подсказала WomanНit несколько стильных правил Chocco.mocco / соцсети Кажется, прозрачные вещи уместны лишь на тематических вечеринках или же являются выбором крайне дерзких девушек, однако наш эксперт, стилист Владислава Логинова не согласна с этими утверждениями.
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