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(Не) все видно: как носить прозрачные вещи и не выглядеть пошло

(Не) все видно: как носить прозрачные вещи и не выглядеть пошло

Стилист подсказала WomanНit несколько стильных правил Chocco.mocco / соцсети Кажется, прозрачные вещи уместны лишь на тематических вечеринках или же являются выбором крайне дерзких девушек, однако наш эксперт, стилист Владислава Логинова не согласна с этими утверждениями.

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