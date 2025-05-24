Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России по футболу по Fan ID

Зрители матчей за Суперкубок страны будут обязаны предъявлять карту болельщика (Fan ID). Соответствующее постановление правительства официально закрепляет включение Суперкубка в перечень мероприятий, подлежащих обязательному контролю идентификационных данных болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.
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