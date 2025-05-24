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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России по футболу по Fan ID

Болельщики смогут посетить матч за Суперкубок России по футболу по Fan ID

Зрители матчей за Суперкубок страны будут обязаны предъявлять карту болельщика (Fan ID). Соответствующее постановление правительства официально закрепляет включение Суперкубка в перечень мероприятий, подлежащих обязательному контролю идентификационных данных болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта РФ.

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