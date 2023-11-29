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Парламентская газета

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День 30 ноября в истории

День 30 ноября в истории

День памяти всех жертв применения химического оружия Па­мятная дата ООН была установлена в ноябре 2005 года по инициативе участников Конференции государств — участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

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