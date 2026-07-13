Стала «рублевской женой»: как сегодня живет и выглядит 47-летняя Изольда Ишханишвили из «Лицея»

Сегодня 47-летняя Изольда Ишханишвили далека от музыкальных чартов и гастрольных туров. Бывшая солистка «золотого состава» группы «Лицей» давно сменила сцену на светские салоны: она живёт на две страны, занимается дистрибуцией швейцарской люксовой косметики, продюсирует спектакли и воспитывает сына Эдварда.