Диетолог назвала природные источники коллагена для здоровья костей и суставов

Белок коллаген помогает поддержать здоровье мышц, костей и суставов, а также красоту волос и ногтей. Оказывается, популярный компонент косметологических средств содержится в большом количестве в ряде продуктов.
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