Dooralei

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Григорий Лепс опроверг информацию о его госпитализации

Григорий Лепс опроверг информацию о его госпитализации

Певец Григорий Лепс опроверг информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома. Фото: из открытых источников Ранее некоторые СМИ сообщили, что певца Григория Лепса доставили в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из врачей.

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