Певец Григорий Лепс опроверг информацию о его госпитализации, ответив по видеосвязи из дома. Фото: из открытых источников Ранее некоторые СМИ сообщили, что певца Григория Лепса доставили в больницу, ему якобы потребовалась помощь одного из врачей.