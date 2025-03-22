При ударе ВВС США по аэропорту в Йемене пострадал командующий ВМС хуситов

В результате ракетных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена пострадал командующий военно-морских сил (ВМС) радикального хуситского движения «Ансар Аллах» Мансур ас-Саади.
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