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«В Европе я бы жила, а в Россию приезжала работать»: почему звезда «Тайн следствия» Ольга Павловец задумалась о переезде

«В Европе я бы жила, а в Россию приезжала работать»: почему звезда «Тайн следствия» Ольга Павловец задумалась о переезде

Актриса Ольга Павловец, получившая широкую известность благодаря главным ролям в популярных отечественных телесериалах, удивила публику признанием: она вполне допускает, что в будущем могла бы жить в Европе, возвращаясь в Россию только ради съёмок.

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