Полиция Южной Кореи впервые в истории арестовала действующего президента

«Демократия» Южной Кореи, ярого сторонника Украины и союзника Запада, трещит по швам. Политический кризис, устроенный цепляющимся за власть президентом страны, не спешит затихать, а скорее, только нарастает.
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