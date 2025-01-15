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Полиция Южной Кореи впервые в истории арестовала действующего президента

Полиция Южной Кореи впервые в истории арестовала действующего президента

«Демократия» Южной Кореи, ярого сторонника Украины и союзника Запада, трещит по швам. Политический кризис, устроенный цепляющимся за власть президентом страны, не спешит затихать, а скорее, только нарастает.

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