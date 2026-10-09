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Движение ограничат в боковом проезде Звенигородского шоссе с 12 по 16 октября

Движение ограничат в боковом проезде Звенигородского шоссе с 12 по 16 октября

Строительные работы приведут к ночным ограничениям на Звенигородском шоссе. С 12 по 16 октября в его боковом проезде будут закрывать одну полосу с 1:30 до 5:30.

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