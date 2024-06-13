Много ли здесь тех кто находится в браке? А тех кто разведен? Матерей одиночек? . я не могу себя отнести не к тем и не к тем.
Исповедь наивной женщины
Комментарии
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Наталия
А нужно пореже задавать вопрос "Вот что нужно этим мужикам?" и почаще думать "Что нужно мне?". Тогда будет счастье.
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20 час.
Элина Морозова
Очень точно сказано!
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20 час.
Samarium
Женщина сама себя загнала в эту бездонную яму.... Нельзя жить с подобным уродом ни ради детей, ни ради чего-то еще....
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36 мин.
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