ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    По первому пункту я не вижу проблемы. А относительно второго, то это вопрос в большой степени в тщательном выборе жил...Устроила скандал,...
  • Вера Федорова
    Во-первых, доход от сдачи можно потихоньку складывать в свой кармашек. Во-вторых, сдавая квартиру людям, требуется не...Устроила скандал,...
  • Вера Федорова
    Вообще-то, странно, что в такой семье родился один "другой".  "поговорила" "убедила" - и он вот так просто отказался ...Свекрови важно мн...

Исповедь наивной женщины

Исповедь наивной женщины

Много ли здесь тех кто находится в браке? А тех кто разведен? Матерей одиночек? . я не могу себя отнести не к тем и не к тем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
А нужно пореже задавать вопрос &quot;Вот что нужно этим мужикам?&quot; и почаще думать &quot;Что нужно мне?&quot;. Тогда будет счастье.
Ответить
20 час.
Элина Морозова
Очень точно сказано!
Ответить
20 час.
Samarium
Женщина сама себя загнала в эту бездонную яму.... Нельзя жить с подобным уродом ни ради детей, ни ради чего-то еще....
Ответить
36 мин.

Картина дня

наверх