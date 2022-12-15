Русская весна

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Николай Доронин о противостоянии России с Западом в Арктике (ВИДЕО)

Николай Доронин о противостоянии России с Западом в Арктике (ВИДЕО)

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин рассказал, как Запад пытается дискредитировать Северный морской путь, зачем США хотят отобрать у России остров Врангеля и как изменения климата влияет на арктическую зону.

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