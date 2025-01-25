Сегодня мы отмечаем прекрасный праздник - День российского студенчества или Татьянин день.И пусть он напрямую связан только с одной категорией людей - со студентами, но так или иначе он касается каждого человека, всех, кто когда-то обучался в университетах, институтах, колледжах.