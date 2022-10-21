Запад прекращает свое существование

«Я часто объясняю, что мы теряем цивилизацию. Риски исходят из многих источников. Среди них: - растущий риск ядерной войны; - растущее полицейское государство, в котором поведение, защищенное Конституцией, криминализируется, несмотря на Конституцию; - единство вытесняется Вавилонской башней; - разжигаемая расовая и гендерная ненависть, которая служит политике идентичности; - почва, разрушенная глифосатом с последующим снижением пищевой ценности растений, мяса и молока животных, которых кормили ГМО-продуктами; - коррупция в науке и образовании; - отказ от накопленной культуры в литературе, искусстве, музыке, морали и поведении; - радикальная политика по устранению предполагаемых угроз, таких как изменение климата, которые могут быть или не быть реальными; - идеологически-принудительное преобразование общества, такое как Великая перезагрузка Всемирного экономического форума; - намеренно созданные и выпущенные эпидемии с целью контроля над населением; - превращение погоды в оружие.