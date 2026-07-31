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Царьград

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Диетолог Мухина объяснила последствия резкого отказа от сахара

Диетолог Мухина объяснила последствия резкого отказа от сахара

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала о влиянии отказа от сахара на организм. Она указала на возможное развитие гипогликемии, головной боли и нарушений сна, а также адаптацию организма к кетоновым телам в течение двух недель.

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