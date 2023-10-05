Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО проводят осенние осмотры

В ходе мероприятий специалисты совместно с представителями воинских частей обследуют на наличие повреждений и трещин здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства, жилые дома и объекты казарменно-жилищного фонда военных городков, а также дадут оценку состоянию инженерных систем и оборудования.