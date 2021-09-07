В Дагестане пообещали наказать замдиректора школы, обязавшего учениц носить хиджаб

Власти дагестанского села Маджалис заявили о намерении привлечь к ответственности замдиректора сельской школы, который не пускал на занятия учениц с непокрытой головой, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Власти дагестанского села Маджалис заявили о намерении привлечь к ответственности замдиректора сельской школы, который не пускал на занятия учениц с непокрытой головой, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
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