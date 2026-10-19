© Рамиль Ситдиков/РИА НовостиЯпония намерена продолжать контакты с Российской Федерацией для решения проблем, имеющихся между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роскачество: капу...
- SI Дегтерев: Сергей ...
- Кушнер: Трамп зая...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым