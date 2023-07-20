Стась вернулся в минское «Динамо», подписав контракт на 2 года

34-летний белорусский форвард ранее уже играл за клуб с 2008 по 2014 годы, а также в сезоне-2016/17. Также в КХЛ игрок выступал за ЦСКА, «Нефтехимик», «Авангард» (с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году) и «Трактор» (в челябинском клубе нападающий провел 2 последних сезона).
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