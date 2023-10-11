Читинка пожаловалась на задержку отправки письма в «Почте России»

Жительница Читы пожаловалась на долгую отправку письма с важными документами через «Почту России».Читинка оформила дорогую экспресс-доставку письма своей дочери во Владивосток 29 сентября, но спустя почти две недели оно до сих пор находится в читинском сортировочном центре, пишет «Чита.