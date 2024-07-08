Кинжал для амока – малайский крис

Лавка по продаже крисов. Базар искусств. Куала-Лумпур Амок (от малайск. amuk «впасть в слепуюярость и убивать») – психическое состояние,определяемое в психиатриикак этноспецифический синдром,характерный для жителей Малайзии,Филиппин, Индонезии и близких районов,которое характеризуется резкимфизическим возбуждением(как правило, человек обращается в бег)и беспричинными нападениями на людейвплоть до их убийства.