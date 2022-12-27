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Лавров: США и НАТО желают победы над Россией «на поле боя» для уничтожения нашей страны

Лавров: США и НАТО желают победы над Россией «на поле боя» для уничтожения нашей страны

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал политику США и НАТО в отношении России. «Действия стран коллективного Запада и подконтрольного им Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса.

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