Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/МО РФ 4549 прочтений Вчера Раскрыты подробности операции Вооруженных сил России, позволившей установить контроль над всей территорией Дзержинска (украинское название — Торецк), мощный удар ВС РФ по убежищу западных генералов в Харькове, новый приказ президента России Владимира Путина по мигрантам — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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