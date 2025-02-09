Добрый Мир
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Добрый Мир

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Дзержинск — наш, Белоусов достал генералов НАТО, Россия без мигрантов: что будет дальше

Дзержинск — наш, Белоусов достал генералов НАТО, Россия без мигрантов: что будет дальше

Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/МО РФ   4549 прочтений Вчера Раскрыты подробности операции Вооруженных сил России, позволившей установить контроль над всей территорией Дзержинска (украинское название — Торецк), мощный удар ВС РФ по убежищу западных генералов в Харькове, новый приказ президента России Владимира Путина по мигрантам — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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Комментарии
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ч
чак
Россия без мигрантов будет хорошо.
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13 час.
Андрей Павлов
То, что отсекут неподкупных судей с адвокатами, это замечательно. Но &quot;меня терзают смутные сомнения&quot; по поводу доверия депортации полицейским. В многочисленных комментариях говорится о том, что в регионах диаспоры давно наладили контакт с полицейскими. Где это имеется, там диаспоре отмазать своего будет даже легче. Предусмотрели ли, как этого избежать?
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7 час.
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