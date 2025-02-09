Дзержинск — наш, Белоусов достал генералов НАТО, Россия без мигрантов: что будет дальше

Андрей Павлов

То, что отсекут неподкупных судей с адвокатами, это замечательно. Но "меня терзают смутные сомнения" по поводу доверия депортации полицейским. В многочисленных комментариях говорится о том, что в регионах диаспоры давно наладили контакт с полицейскими. Где это имеется, там диаспоре отмазать своего будет даже легче. Предусмотрели ли, как этого избежать?