Названы 3 вещи, которые убивают иммунитет: и в этом виноваты вы сами

Названы 3 вещи, которые убивают иммунитет: и в этом виноваты вы самиПоддайтесь какой-то из этих привычек – и на следующий день ваш организм будет словно рыцарь без щита и кольчуги, голым и беззащитным перед вирусами и бактериями.