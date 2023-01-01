Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Горлов о назначении главным тренером «Пари НН»: «Большой шаг вперед для меня. Задача – создать все условия для прогресса молодежи»

Артем Горлов рассказал о своих целях в качестве главного тренера «Пари НН». Вчера было объявлено, что 35-летний экс-тренер «Енисея» возглавил нижегородский клуб.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх