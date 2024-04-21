Председатель народного собрания молдавской автономии Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что команда президента Молдавии Майи Санду, несмотря на нежелания большинства жителей, делает все для объединения республики с Румынией.
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