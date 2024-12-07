Командиру танкового батальона «Казань» досрочно присвоили звание майора

Уроженцу Татарстана, выпускнику казанского танкового училища, кавалеру трех орденов «Мужества», командиру танкового батальона «Казань» с позывным «Казань» приказом Минобороны РФ было досрочно присвоено звание майора.
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