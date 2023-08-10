"Очередной плевок в лицо патриотам". Скандал в Екатеринбурге – куда опять смотрят власти?
Если коротко. Мужчина в возрасте под 60 лет напал на российского школьника. Причина? Александру Неустроеву (1966 г.
Комментарии
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Нет ничего более омерзительного, чем судья, сам достойный суда.- Древнеегипетская мудрость из книги афоризмов... Ну а про молчаливое согласие не так давно писали....
Что-то очень часто, в России мелькает Екатеринбург! Может быть это следствие существования Ельцин-Центра? Передать его надо и срочно, детишкам!!
Который год об этом талдычу. В этом городе просто скопище врагов России.
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