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"Очередной плевок в лицо патриотам". Скандал в Екатеринбурге – куда опять смотрят власти?

"Очередной плевок в лицо патриотам". Скандал в Екатеринбурге – куда опять смотрят власти?

Если коротко. Мужчина в возрасте под 60 лет напал на российского школьника. Причина? Александру Неустроеву (1966 г.

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Комментарии
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Олег Орлов
Нет ничего более омерзительного, чем судья, сам достойный суда.- Древнеегипетская мудрость из книги афоризмов... Ну а про молчаливое согласие не так давно писали....
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2 час.
Василий Целовальников
Что-то очень часто, в России мелькает Екатеринбург! Может быть это следствие существования Ельцин-Центра? Передать его надо и срочно, детишкам!!
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2 час.
Борис Виленский
Который год об этом талдычу. В этом городе просто скопище врагов России.
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22 мин.

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