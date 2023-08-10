"Очередной плевок в лицо патриотам". Скандал в Екатеринбурге – куда опять смотрят власти?

Олег Орлов Нет ничего более омерзительного, чем судья, сам достойный суда.- Древнеегипетская мудрость из книги афоризмов... Ну а про молчаливое согласие не так давно писали....

Василий Целовальников Что-то очень часто, в России мелькает Екатеринбург! Может быть это следствие существования Ельцин-Центра? Передать его надо и срочно, детишкам!!