Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден нашёл несколько причин для того, чтобы не позволять Вооружённым силам киевского режима атаковать цели в глубине Российской Федерации, применяя полученное от Запада вооружение.
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