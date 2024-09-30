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TNI: E Байдена есть веские основания не разрешать ВСУ бить вглубь РФ

TNI: E Байдена есть веские основания не разрешать ВСУ бить вглубь РФ

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден нашёл несколько причин для того, чтобы не позволять Вооружённым силам киевского режима атаковать цели в глубине Российской Федерации, применяя полученное от Запада вооружение.

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Комментарии
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Александр
Глуп? тот кто поверит в речи пиндоса.
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16 час.

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