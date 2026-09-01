В Забайкалье осудили пособника террористов

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в сотрудничестве с представителями международной террористической организации и публичном оправдании терроризма.
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