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Китцбюэль (ATP). 1/4 финала. Сейбот Уайлд сыграет с Ганфманном, Баес встретится с Гастоном

Сетка турнира здесь. Generali Open Китцбюэль, Австрия 22 – 27 июля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Отрытые корты, грунт Четвертьфинал Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)  Янник Ганфманн (Германия) Дата проведения 25 июля, 12.

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