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Царьград

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Конфликт Зеленского и Трампа в Белом доме: сенатор Круз делает выводы

Конфликт Зеленского и Трампа в Белом доме: сенатор Круз делает выводы

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме обернулась публичной перепалкой, утверждает сенатор Круз. Лидер Украины выбрал конфликт вместо мирного диалога, утверждая, что Украина вела борьбу с Россией самостоятельно.

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