Popcaketv

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Кто та девушка, которую видели с Чимином?

Кто та девушка, которую видели с Чимином?

На днях Чимина (Jimin) заметили с какой-то незнакомкой, с которой он проводил время на прогулке. Парень не комментирует свою личную жизнь, а вот его друзья сообщили о том, что у него все налаживается после разрыва с русским избранником Михаилом.

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