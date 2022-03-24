Кто та девушка, которую видели с Чимином?

На днях Чимина (Jimin) заметили с какой-то незнакомкой, с которой он проводил время на прогулке. Парень не комментирует свою личную жизнь, а вот его друзья сообщили о том, что у него все налаживается после разрыва с русским избранником Михаилом.
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