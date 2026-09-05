Политолог Данилин: обретение мощей Дмитрия Донского возродило важную традицию

Грядущее празднование Собора московских святых и обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского стало стартом возрождения традиции проведения общемосковских крестных ходов, что имеет грандиозное духовное и культурное значение для Москвы и ее жителей.
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