6 удивительных свойств свеклы, о которых почти никто не знает. Дорога в поликлинику травой заросла!

Свекла — необходимый элемент нашего рациона, об этом свидетельствует хотя бы то, что овощ давным-давно утвердили как обязательный компонент в меню детских садов и школ, где традиция подавать ярко-бордовый салат с кашей или пюре сохранилась по сей день.