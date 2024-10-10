Алаудинов рассказал, что элитные бойцы ВСУ сдаются в плен в Часовом Яре

Бойцы элитных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаются в плен российским военным в городе Часов Яр в ДНР, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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